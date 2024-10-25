Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


25 Ekim 2024 01:05
Tebligat ve göreve başlama

Selamlar güvenlik soruşturması sonuçlandıktan sonra göreve başlama tebligatı tahmini ne zaman gönderilir?(kültür ve Turizm Bakanlığı)

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