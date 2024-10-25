Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Ekim 2024 06:43
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İcra müdürlüğü sınavına girmeyi düşünüyorum tavsiye eder misiniz artı ve eksileri nelerdir. Normal bi memura göre ne kadar fazla maaş alırlar. Tayin durumları nasıldır. Lütfen net bilgisi olanlar yorum yapabilir mi?

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