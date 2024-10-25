Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Ekim 2024 09:12
Sağlık Personeli 3+1

Arkadaşlar mrb kadrolu bir kurumda çalışmaktayken istifa edip 45/a 4/b li olarak sağlık bakanlığında 2 yıla yakın tıbbı sekreter olarak çalışmaktayım. burda 3+1 sisteminde +1 e tabi olurmuyum yoksa daha önceki kadrolu çalışmam sebebiyle tabi olmaz 3 yılı doldurduktan sonra tüm özlük haklarına sahip olurmuyum. Teşekkürler

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