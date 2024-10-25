KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


25 Ekim 2024 09:31
Üni hastenelerinde askerlik ve maaş bilgisi olan var mı

Hocalarım merhabalar üniversite hastanelerinde iş başı yaptıktan sonra askere gitsem herhangi bir sorun olur mu ve devlet hastaneleri ile arasındaki maaş farkı ne kadardır bilgisi olan yazabilirse çok teşekkür ederim.

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