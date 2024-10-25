KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Ekim 2024 09:32
Üni hastenelerinde askerlik ve maaş bilgisi olan var mı

Hocalarım merhabalar üniversite hastanelerinde iş başı yaptıktan sonra askere gitsem herhangi bir sorun olur mu ve devlet hastaneleri ile arasındaki maaş farkı ne kadardır bilgisi olan yazabilirse çok teşekkür ederim.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
25 Ekim 2024 10:13

İş başından kastınız memur kadrolarına atanmak ise görevde iken ücretsiz izin alıp askere gidebilirsiniz. Terhis olduktan sonra terhis tarihinden itibaren 30 günü geçmemesi kaydıyla görevinize dönebilirsiniz.

Maaş olarak 657'ye bağlı olan bütün kurumlarda aynı unvanlarda maaşlar hemen hemen aynıdır. Fark ek ödemelerden (döner sermaye vs.) kaynaklanabilir.

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