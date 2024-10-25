Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Ekim 2024 10:11
Ünvan Değişikliği Sınavı

Merhaba arkadaşlar, Meb bünyesinde son ünvan değişikliği 2021 yılında yapıldı (yanlışım varsa yeşillendirin lütfen).

Ben Bilgisayar İşletmeniyim (Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Önlisans Mezunuyum) ve ünvan değişikliği bekliyorum. Tekniker, Teknisyen veya Programcı ünvanına geçiş yapmak gibi bir hedefim var. Amaç: tamamen teknik kadroya geçip özel sektörde çalıştığım günleri saydırmak.

2021 yılında Personel genel Müdürlüğünün resmi yazısını yazan şef arkadaşla görüştüm ve sınav olma durumu konusunda herhangi bir bilgi veya duyum olmadığını söyledi.

Ünvan değişikliği sınavının ne zaman yapılacağı konusunda ve/veya üstte belirttiğim ünvanlara geçiş konusunda bilgisi ve fikri olan varsa paylaşabilir mi lütfen. Misal bi arkadaşım teknisyen olamayacağımı, o ünvana geçiş için meslek lisesinin ilgili bölümünden mezun olmamın şart olduğunu söylemişti. Ne kadar doğru bilmiyorum.

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