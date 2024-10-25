Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


25 Ekim 2024 10:34
Ev mi apart mi kiralamak mantıklı

Merkezi yerde 12 bine ev mi yoksa 1.5 saat uzaklıkta 600 bine ev mi yoksa faturalar dahil 8500 e apart mi mantıklı sizce

Apartta kendine ait ayrı banyo tuvalet var mutfağı ortak kullanım

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