Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Ekim 2024 10:45
50 bin lira maaş ile nasıl geçineceğiz

Şöyle zorlu bir dönemde 50 bin tl gibi bir maaşla nasıl çocuklarımıza gelecek vaad edicez. Hadi sağlığımızı hayatımızı geçiyorum bu parayla artık inanın isyan eder hale geliyor insan. Sıradan bir işin amelesi günlük 2 bin yevmiye alıyor abi ya. Yılbaşında alacağımız zam taş patlasa 5 bin yazıktır günahtır. Gecemiz gündüzümüz belli değil revamı bu.


E.Kayı Han
Editor
25 Ekim 2024 10:55

Bu yazdıklarımı unutma ve not al. Bunlar iyi günlerin 2025 daha zorlu ve daha kötü olacak. Allah hepimizin yardımcısı olsun.


saulgoodmannn
Aday Memur
25 Ekim 2024 13:57

Kötü günler geride kaldı sırada daha kötü günler var

E.Kayı Han, 4 saat önce

Bu yazdıklarımı unutma ve not al. Bunlar iyi günlerin 2025 daha zorlu ve daha kötü olacak. Allah hepimizin yardımcısı olsun.


Redwhit
Aday Memur
25 Ekim 2024 14:19
50000 zanaatın yoks polis olmussan iyi maas ama zanaatın varsa polislikten iyi kazanabilirsin dısarıda
Toplam 3 mesaj

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