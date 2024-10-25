Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Ekim 2024 12:00
öğretmenlik kariyer basamakları
Bu senenin uzman baş öğretmenlik kılavuzu yayınlansın artık belirsizlik giderilsin memurlar.net haber yapın lütfen.

lutt
Şube Müdürü
25 Ekim 2024 12:28

daha resmı gazatada yayınlanmadı


Beyazrus
Aday Memur
25 Ekim 2024 12:31
18 Ekimde yayımlanmış hocam resmi gazetede.
lutt, 2 saat önce

daha resmı gazatada yayınlanmadı


yahya4155
Aday Memur
25 Ekim 2024 12:50
yönetmelik bekleniyor

fokyay
Şef
25 Ekim 2024 13:07

Gazata nedir ula?

lutt, 2 saat önce

daha resmı gazatada yayınlanmadı


lutt
Şube Müdürü
25 Ekim 2024 13:11

Mecmua

fokyay, 1 saat önce

Gazata nedir ula?


Velocıraptor
Genel Müdür
25 Ekim 2024 13:28
ne zaman başörtmen olacağım özet geçin gençler.
Toplam 6 mesaj

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