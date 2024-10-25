Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Ekim 2024 12:22
Özel eğit. uygulamaları kursu

Arkadaşlar merhaba. Bir yazı gördüm ilgili kısımlarını aynen yazıyorum ? Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için açılacak görevlendirilecek alan öğretmeni/usta öğreticilerde ek ders ücreti karşılığı özel eğitim alanındaçalışma yeterliliğine sahip olma şartı aranır. Bu kurslarda sadece bir eğitici görevlendirilir." denilmektedir.Bu bağlamda, ilimiz halk eğitimi merkezlerinde özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için açılacakkurslarda görevlendirilecek alan öğretmenlerine yönelik "Özel Eğitim Uygulamaları Kursu (Norm FazlasıÖğretmenler İçin 80 saat" hizmetiçi eğitim kursu açılması planlanmaktadır.? Bu konuda bilgisi olan var mı? Bu eğitim ne amaçla nerede görevlendirmek için açılıyor?


lutt
Şube Müdürü
25 Ekim 2024 12:29

hangi ilde

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