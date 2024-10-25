90 puanla DHMİ kazanabilir miyim?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Bilgisayar İşletmenliği SertifikasıAÖF lisanstan hangi bölümü okumalıyım?Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Memur AtamasıBilgisayar isletmeini sertifikasi kritik sorularTMO Afyon Bolvadin Hakkında Bilgi Almak İsteyen Varsa BuyursunÜni hastenelerinde askerlik ve maaş bilgisi olan var mı90 puanla DHMİ kazanabilir miyim?
Sözlük
Son Haberler
Alkollü yakalanan sürücüler yerine kan vermişler! 20 kişi gözaltına alındıBaşkentte güvenlik önlemleri artırılıyor'Yenidoğan çetesi' iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildiMazeret izninin kullanımında memurun dilekçesi tek başına yeterli olur mu?Gülen Müslüman gibi göründü Hristiyan gibi gömüldü
Editörün Seçimi
Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle