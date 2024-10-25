KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Ekim 2024 13:19
90 puanla DHMİ kazanabilir miyim?

Yabancı dil puanım yok, bölümüm de alakasız. P3 90 puan ile herhangi bir kadroya girebilir miyim?


Kpsbirincisi
Genel Müdür
25 Ekim 2024 13:37

Giremezsin. İibf olsaydın belki bir ihtimal.

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