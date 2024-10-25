Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Ekim 2024 14:05
Yatırım tavsiyesi

10 yıllık bekar memurum. Hiç borcum harcım yok, kredi kartı dahi kullanmam. Ev Araba yok, 600 bin lira param var. ne yapmalıyım.


Brse
Aday Memur
25 Ekim 2024 14:11

Ye parayı .

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