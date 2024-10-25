Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


25 Ekim 2024 14:23
TPAO çalışma koşulları

Evet arkadaşlar tpao mülakatına çağırdılar. İş yükü maaş vs bilen varsa bilgilendirebilir mi?

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