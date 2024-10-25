Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Ekim 2024 14:46
Eski Memurlar mı Yoksa Yeni Memurlar mı Daha Yüksek Alım Gücüne Sahip?

Çok merak ettiğim bir konu bu! Özellikle 2000-2015 arasında memur olanların cevap vermesini bekliyorum, yeni atanan kardeşlerimizin de görüşleri mühim!

Benim kanaatim açık ara 2000 yılında atanmış bir memur abimizin çok iyi alım gücüne sahip olduğu şu ana kadar TOKİ'den evini aldığını ve arabasını da rahatlıkla aldığı yönündedir. Yeni atananların işi çok zordur! Saygılarımla...


cetek
Şube Müdürü
25 Ekim 2024 14:58

2015 yılında 8000 lira maaş alıyordum. O anki araba fiyatlarıyla kıyaslarsam aynı alım gücü için şimdi 210 bin lira maaş almam gerek.


fakir.adam
Şube Müdürü
25 Ekim 2024 16:39

kesinlikle şu anki maaşlar ve alım gücü çok iyi ve muazzam. soruya bak.

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