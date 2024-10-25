Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Ekim 2024 15:01
Bakan Tekin duyurdu: 11-15 Kasım 2024 Ara Tatil Semineri online yapılacak.

Bakan Tekin duyurdu: 11-15 Kasım 2024 Ara Tatil Semineri online yapılacak.


karagülle
Daire Başkanı
25 Ekim 2024 15:04

Hayırlı olsun.


lutt
Şube Müdürü
25 Ekim 2024 15:04

uzulenler


muallim_34
Genel Müdür
25 Ekim 2024 15:36

Olmadı....

Öğretmenler olarak fırsat bulup dertlesemiyorduk..

Seminer döneminde bol bol dertlesecektik..

Beyin fırtınası ile fikirler üretecektik..

Eğitimin sorunlarına çözüp arayacaktık.

Kaliteli egitim için çözül yolları arayacaktık.

Sınıflardaki iyi uygulamaları konuşacaktık.

Olmadı...

Seminer dönemini konuşup dertlenmek için fırsat bekleyen yuzbinlerce öğretmenimize yazık oldu..

Neyse bir daha ki bahara...


bulaşşıkk
Memur
25 Ekim 2024 15:40

Tercihe bırakılmalıydı. Burda yüzyüze olsun diye ötenler okula gidip yüzyüze yapmalıydı :))


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
25 Ekim 2024 16:28
adam gibi adam Yusuf Tekin. helal olsun.
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Müdürün borsa, sosyal medya ile ilgilenmesiİlçe milli eğitim müdüründen uyarı cezası aldım: yardım ve görüşlerinizAra tatil seminerleri Online olsun.Uzman ve başöğretmenlik te askerlik süresinin sayilmamasiöğretmenlik kariyer basamakları Özel Eğitim Öğretmenliği uzaktan okunabilir miBu da öğretmenAuzef Görevli Ücretleri - 20242 ay üst üste hafta sonu pansiyon nöbeti gelmesi normal bir durum mu?Bakan Tekin duyurdu: 11-15 Kasım 2024 Ara Tatil Semineri online yapılacak.

Sözlük

Baykuşun özellikleri 3 Terfi alınca kendini gerçekten yükselmiş gibi hisseden memur kes 2 janus'un yüzleri 1 prokrustes yatağı 1 günaydın sözlük 1 tusaş'a hain terör saldırısı 9 Adalet Terazisi 4 buşon 1 Hypatia,ilk kadın matematikçi 3 aynen 1

Son Haberler

Altının kilogram fiyatı 3 milyon 100 bin liraya gerilediEski Bağlar Belediye Başkanına rüşvet davasında hapis cezasıOrtaokul öğrencesi bıçakla okulda müdür yardımcısını tehdit ettiMSB: Dün gece düzenlenen harekatta 30 terörist etkisiz hale getirildiBakan Tekin: 20 yıllık bir öğretmeni test sınavına almak olmaz

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle