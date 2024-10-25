Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35



Yasaklı
25 Ekim 2024 15:10
TPAO YDS

Arkadaşlar selamlar,

TPAO'nun son alımına YDS puanım 2019 tarihli olduğu için başvurmadım. Daha önceki ilanlarda yüzde yüz ingilizce eğitim i de yeterlilik olarak saymışlar ama bu alımda sadece toefl ve yds var. Sizce puanı olmayan ama yüzde yüz ingilizce bölüm mezunu olan ve başvuran birinin mülakata çağrılma ihtimali var mı? Eğer öyle olursa gerçekten çok üzülürüm başvurmadığım için.

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