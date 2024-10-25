KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


25 Ekim 2024 15:23
2 Yıllık tekniker mezunu olduğum halde başvuru yapamıyorum neden?

Arkadaşlar Afyon Üniversitesinin tekniker alımı var. 2 Yıllık bilgisayar programcılığı mezunuyum ama başvuru yaparken bu bölümün şartlarını karşılamıyorsunuz hatası veriyor. Neden? Herhangi bir tecrübe şartı da yok ilanda..


yeşilrussel
Memur
25 Ekim 2024 15:53

Çünkü bölüm bilgisayar teknolojisi ve programlama olmalı sadece bilgisayar programcısı basvuramiyor


Aliyigittt
Aday Memur
25 Ekim 2024 16:00

Onunda mı detayı varmış sağ olun hocam cevap için anlaşılan hiçbir yere başvuramayacağız herhalde..

yeşilrussel, 1 saat önce

Çünkü bölüm bilgisayar teknolojisi ve programlama olmalı sadece bilgisayar programcısı basvuramiyor

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