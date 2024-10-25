Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
25 Ekim 2024 15:50
Yıllık izin

5 haziran da memuriyetim 10 yıl oluyor 10 gün yıllık izin hemen eklenir mi yılbaşımı beklenir


BASKANN37
Aday Memur
25 Ekim 2024 16:20

ekleniyor 10.yıl dolduğu tarihten sonra


meemur42
Aday Memur
25 Ekim 2024 16:39
hocam 10. yıla girince mi hak ediyor yoksa 11. yıla yani 10. yıl bitince mi
BASKANN37, 46 dk. önce

ekleniyor 10.yıl dolduğu tarihten sonra


BASKANN37
Aday Memur
25 Ekim 2024 16:50

10. yılın bittiği tarih baz alınıyor, tamamlamak gerekiyor yani

meemur42, 27 dk. önce
hocam 10. yıla girince mi hak ediyor yoksa 11. yıla yani 10. yıl bitince mi

meemur42
Aday Memur
25 Ekim 2024 16:50
teşekkür ederim
BASKANN37, 16 dk. önce

10. yılın bittiği tarih baz alınıyor, tamamlamak gerekiyor yani


BASKANN37
Aday Memur
25 Ekim 2024 16:52

rica ederim.

meemur42, 16 dk. önce
teşekkür ederim
Toplam 5 mesaj

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