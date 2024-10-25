KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Ekim 2024 15:51
eem brans siralamasi kac olmali sizce

Arkadaşlar EEM olarak atanan son kişinin branş sıralaması kaç oluyor ortalama. benim branş sıralaması 350 atanabilir miyim sizce?

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