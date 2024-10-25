Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


25 Ekim 2024 16:33
Uzman çavuş olarak görev yapmaktayken başka kurumu kazanıp atanma

Merhaba arkadaşlar içişleri bakanlığına bağlı olarak jandarma teşkilatında uzman çavuş olarak görev yapmaktayım. Bu sene kpssden güzel bir puan aldım. Adalet bakanlığında 4/b sözleşmeli(3+1 4. Hizmet yılında kadro almakta) mülakatlarını geçip atanabilir miyim? Bileniniz vardır 90 gün rapor şartı olmadan sözleşmeyi feshedemiyoruz ve sözleşmemin bitmesine 2 yıl var. Nasıl bir yol izleyebilirim bilgisi olan aydınlatabilir mi ?

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