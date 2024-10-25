Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Ekim 2024 17:21
İdarecilkten istifa

Mdr yardımcılığından istifa etmek istiyorum ancak öğretmenliğe dönüş nasıl oluyor bilgisi olanlar yada aynı süreci yaşamış olanlar bilgilendirebilirse sevinirim


üst devre
Aday Memur
25 Ekim 2024 17:30

sanırım konuyu yanlış yere açtınız


Alpha85
25 Ekim 2024 17:41

Evet siz yazinca fark ettim teşekkürler

Toplam 2 mesaj

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