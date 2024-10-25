Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Ekim 2024 17:24
esler tayini acil bilen varsa yazsin

Eşim ve ben memuruz aynı şehirde çalışıyoruz.İkimiz aynı anda tayin yapabilir miyiz başka bir şehre nasıl oluyor işleyiş ne yapmamız lazım lütfen yardım

Eşim eş tayiniyle yanıma geldi 1 sene oldu

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