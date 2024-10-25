maaşımla sadece ve sadece bir adet takım elbise alabilmekteyim, ne yapmalı?

7 yıllik öğretmenken internet üzerinden satış yapıyordum gittigidiyor vardı başka site yoktu.Keşke öğretmenliği bırakıp tüm enerjimi o ise verseydim.Şimdi cesaret edecek yaşta değilim ne yazık ki.

Diğer taraftan ailem olduğu ve daha rahat olduğundan öğretmenlikte kaldım.Manevi anlamda iyi ki öyle yapmışım diyorum.Çok kazanıp harcayamadım ama aileme zaman ayırabildim.