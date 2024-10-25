Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Ekim 2024 17:38
maaşımla sadece ve sadece bir adet takım elbise alabilmekteyim, ne yapmalı?

kadrolu öğretmenim (5 yıllık).

ve maaş ~40 bin tl. sizce istifa edip ticaret yapmak mantıklı olur mu veya her riski göze alıp bu şekilde ek gelir sağlamak?


konyahakkari
Aday Memur
25 Ekim 2024 17:49

ben dekadrolu öğretmenim benim de maaşım ek ders olmasa o civarda bilmiyorum hangi şehirde yaşıyorsunuz ama ben kira vermesem çok rahat geçinebileceğimi düşünüyorum maaşımın büyük bir kısmı kiraya gidiyor takım elbise falan zaten giymiyorum


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
25 Ekim 2024 18:08

7 yıllik öğretmenken internet üzerinden satış yapıyordum gittigidiyor vardı başka site yoktu.Keşke öğretmenliği bırakıp tüm enerjimi o ise verseydim.Şimdi cesaret edecek yaşta değilim ne yazık ki.

Diğer taraftan ailem olduğu ve daha rahat olduğundan öğretmenlikte kaldım.Manevi anlamda iyi ki öyle yapmışım diyorum.Çok kazanıp harcayamadım ama aileme zaman ayırabildim.

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