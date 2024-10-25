Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Ekim 2024 17:40
İdarecilkten istifa

Müdür yardımcılığından istafa ederek öğretmenlige dönmek istiyorum süreç nasıl işler bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi.


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
25 Ekim 2024 18:14

İstifa ettiğinizde en son öğretmen olarak görev yaptığınız okulda sizin branşınızda boş norm varsa eski okulunuza gidersiniz.

Eğer önceki okulunuzda size kadro yoksa o okulun bağlı olduğu ilçede ihtiyaç olan okullardan tercih ettiğiniz bir okula gidersiniz.

O ilçede sizin branşınızda ihtiyaç yoksa şu an bulunduğunuz ilçede kendi branşınızda ihtiyaç olan bir okula gidersiniz.

İlçenizde ihtiyaç yoksa bulunduğunuz ilçede görevde kalıyorsunuz.İstifanız kabul edilmiyor.

Şeklinde biliyorum süreci.

İllaki ayrılacağım derseniz il milli eğitimle görüşebilir il çapında branşınızda ihtiyaç olan okullardan birine üçüncü bir ilçeye gidebilirsiniz.

En güzeli vaktiniz dolmadı ise il içi tayini beklemek.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Müdürün borsa, sosyal medya ile ilgilenmesiİlçe milli eğitim müdüründen uyarı cezası aldım: yardım ve görüşlerinizöğretmenlik kariyer basamakları Ara tatil seminerleri Online olsun.Uzman ve başöğretmenlik te askerlik süresinin sayilmamasiBakan Tekin duyurdu: 11-15 Kasım 2024 Ara Tatil Semineri online yapılacak.Özel Eğitim Öğretmenliği uzaktan okunabilir miBu da öğretmenAuzef Görevli Ücretleri - 20242 ay üst üste hafta sonu pansiyon nöbeti gelmesi normal bir durum mu?

Sözlük

söyleyeceklerinin birikmesi 3 buşon 1 lupus 2 prokrustes yatağı 1 Bugün olanlar 4 ülkemdeki terörün bitmeme nedeni 1 ne olursa olsun yaşamaya mecbursun 1 güne bir tespit bırak 1 motoru düşen uçak 1 esir maddesi 1

Son Haberler

Özel: Öcalan konuşmak için kürsüye gelmek zorunda değilBu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?TUSAŞ'a yapılan terör saldırına karşı icra edilen operasyonun süreçleriRekabet Kurumu izin vermemişti: TOFAŞ'tan açıklama geldiBorsa günü yükselişle tamamladı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle