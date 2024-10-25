İdarecilkten istifa

İstifa ettiğinizde en son öğretmen olarak görev yaptığınız okulda sizin branşınızda boş norm varsa eski okulunuza gidersiniz.

Eğer önceki okulunuzda size kadro yoksa o okulun bağlı olduğu ilçede ihtiyaç olan okullardan tercih ettiğiniz bir okula gidersiniz.

O ilçede sizin branşınızda ihtiyaç yoksa şu an bulunduğunuz ilçede kendi branşınızda ihtiyaç olan bir okula gidersiniz.

İlçenizde ihtiyaç yoksa bulunduğunuz ilçede görevde kalıyorsunuz.İstifanız kabul edilmiyor.

Şeklinde biliyorum süreci.

İllaki ayrılacağım derseniz il milli eğitimle görüşebilir il çapında branşınızda ihtiyaç olan okullardan birine üçüncü bir ilçeye gidebilirsiniz.

En güzeli vaktiniz dolmadı ise il içi tayini beklemek.