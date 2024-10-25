Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Ekim 2024 18:12
Sözleşmeli Aşçı -hastane

Selam arkadaşlar araştırma hastanesinin aşçı alımı var puanım 85+ yazarsam gelir ama şartlar nasıldır bilmiyorum. hastane mutfağında çalışan var mı acaba? yardımcı olabilir mi ?

Çok Yazılan Konular

İstifa edip Sağlık Bakanlığına Geçmek Tek seferde 20 gün yıllık izin kullanabilir miyim?PDC doluluk oranıÇok acil!!! Jandarmadan Sağlık Bakanlığına Geçiş Hk.Tıbbi Sekreter Ünvan Değişikliği SınavıBecaişSağlık çalışanı boşanma tayini red geldiSağlık bakanlığı pdc güncelleme ne zaman yapılıyorDeprem sonrası eski çalıştığın yere geri dönüş tayini2024/1 istifa sonrası açıktan yerleşenler çksy

Sözlük

etki ajanlığı 1 ders almak 1 motoru düşen uçak 1 devşirmek 1 söyleyeceklerinin birikmesi 3 buşon 1 Terfi alınca kendini gerçekten yükselmiş gibi hisseden memur kes 2 yahuda öpücüğü 1 sisifos'un cezası 4 ne olursa olsun yaşamaya mecbursun 1

Son Haberler

Özel: Öcalan konuşmak için kürsüye gelmek zorunda değilBu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?TUSAŞ'a yapılan terör saldırına karşı icra edilen operasyonun süreçleriRekabet Kurumu izin vermemişti: TOFAŞ'tan açıklama geldiBorsa günü yükselişle tamamladı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle