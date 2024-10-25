Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


25 Ekim 2024 18:14
Sözleşmeli Aşçı -hastane

Selam arkadaşlar araştırma hastanesinin aşçı alımı var puanım 85+ yazarsam gelir ama şartlar nasıldır bilmiyorum. hastane mutfağında çalışan var mı acaba? yardımcı olabilir mi ?

Çok Yazılan Konular

2024 Naklen Atama KontenjanlarıSınavsız Unvan Değişikliğiİstanbul Büyükşehir BelediyesiBelediye veri hazırlama Kadrosundan kaymakamlığa geçişunvan degisikligi sinav takvimi

Sözlük

etki ajanlığı 1 ders almak 1 motoru düşen uçak 1 devşirmek 1 söyleyeceklerinin birikmesi 3 buşon 1 Terfi alınca kendini gerçekten yükselmiş gibi hisseden memur kes 2 yahuda öpücüğü 1 sisifos'un cezası 4 ne olursa olsun yaşamaya mecbursun 1

Son Haberler

Özel: Öcalan konuşmak için kürsüye gelmek zorunda değilBu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?TUSAŞ'a yapılan terör saldırına karşı icra edilen operasyonun süreçleriRekabet Kurumu izin vermemişti: TOFAŞ'tan açıklama geldiBorsa günü yükselişle tamamladı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle