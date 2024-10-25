Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


25 Ekim 2024 18:14
Sözleşmeli Aşçı -hastane

Selam arkadaşlar araştırma hastanesinin aşçı alımı var puanım 85+ yazarsam gelir ama şartlar nasıldır bilmiyorum. hastane mutfağında çalışan var mı acaba? yardımcı olabilir mi ?

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