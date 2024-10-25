Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Ekim 2024 18:33
Uzman ogretmenlik baska bahara kaldi...

Bakan bugun bu seneki uzman ve basogretmenlikleri 2 ocaktan sonra kurulavak olan akademiye alinacagini ve orda online ve yuzyuze egitimler olacagini soyledi yani kisaca. Bu senekilere guzel yol verdi hadi gecmis olsun bu sene yetisecegini soyleyen ebs ye de helal olsun yine uzman oldugu kandirma isini guzel yaptilar sendikalar yine sus pus !! Ve yine her zamanki gibi kaybeden ogretmenler olucak


lutt
Şube Müdürü
25 Ekim 2024 18:47

uyutma bakanlıgı


Teknikerok
Aday Memur
25 Ekim 2024 18:52

evet maalesef doğru. demek kş 6 aydır kasıtlı ertelenmiş. 2026 ocağa kalabilir ünvanlar.

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