Vatandaşını Devletine Küstüren Devlet.

o kadar emek verip hazırlandığım lisans kpss sınavından hatrı sayılır bir puan aldım. 2 kişilik kadro için 10 kişiyi mülakata çağırdılar. listenin 1.sırasında ben vardım en yüksek puan olarak. mülakatta heyet başkanının dediği şey şu "böyle yüksek puanları alıyoruz ilk atamada gidiyorlar..." ve sonuç bugün açıklandı başarısız. Bir insanın emeğine,yaşantısına,yaptığı fedakarlıklara saygısı olmayan devlet yetkilileri daha sonra çıkıp diyorki gençlerimiz yurtdışına gidiyor. Yazıklar olsun sizlere. bu işin ahireti de var hakkım haram olsun. Rabbim başka kapı açacaktır elbet.

o kadar emek verip hazırlandığım lisans kpss sınavından hatrı sayılır bir puan aldım. 2 kişilik kadro için 10 kişiyi mülakata çağırdılar. listenin 1.sırasında ben vardım en yüksek puan olarak. mülakatta heyet başkanının dediği şey şu "böyle yüksek puanları alıyoruz ilk atamada gidiyorlar..." ve sonuç bugün açıklandı başarısız. Bir insanın emeğine,yaşantısına,yaptığı fedakarlıklara saygısı olmayan devlet yetkilileri daha sonra çıkıp diyorki gençlerimiz yurtdışına gidiyor. Yazıklar olsun sizlere. bu işin ahireti de var hakkım haram olsun. Rabbim başka kapı açacaktır elbet.