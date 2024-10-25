KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Ekim 2024 19:34
Vatandaşını Devletine Küstüren Devlet.
o kadar emek verip hazırlandığım lisans kpss sınavından hatrı sayılır bir puan aldım. 2 kişilik kadro için 10 kişiyi mülakata çağırdılar. listenin 1.sırasında ben vardım en yüksek puan olarak. mülakatta heyet başkanının dediği şey şu "böyle yüksek puanları alıyoruz ilk atamada gidiyorlar..." ve sonuç bugün açıklandı başarısız. Bir insanın emeğine,yaşantısına,yaptığı fedakarlıklara saygısı olmayan devlet yetkilileri daha sonra çıkıp diyorki gençlerimiz yurtdışına gidiyor. Yazıklar olsun sizlere. bu işin ahireti de var hakkım haram olsun. Rabbim başka kapı açacaktır elbet.

Kpsbirincisi
Genel Müdür
25 Ekim 2024 21:05

Peki gerçekten biraz burda çalışayım sonra kendi bölümüme veya başka bir yere atanırsam giderim gibi bir düşüncen var mıydı


Sparcox
Aday Memur
25 Ekim 2024 21:07
puanım sınırda bir puan gibi geliyor bana. tasarruf tedbirleri ile beraber zor gibi o yüzden o kuruma başvurmuştu zaten
Kpsbirincisi, 37 dk. önce

Peki gerçekten biraz burda çalışayım sonra kendi bölümüme veya başka bir yere atanırsam giderim gibi bir düşüncen var mıydı


Sparcox
Aday Memur
25 Ekim 2024 21:09
ayrıca öyle bir düşüncem olsa bile sonuçta yayınlanan ilan şartlarını taşıyorum. Bu durumu mazeret gösterip eleyeceklerse ilan şartlarında şunu desinler o zaman örnek veriyorum en fazla 85 puan almış olmak gibi
Kpsbirincisi, 37 dk. önce

Peki gerçekten biraz burda çalışayım sonra kendi bölümüme veya başka bir yere atanırsam giderim gibi bir düşüncen var mıydı

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