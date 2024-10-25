Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


25 Ekim 2024 19:52
657 den kite naklen Geçiş

657 ye bağlı kadrosu bilgisayar İşletmeni olarak çalışan Bir Memur

KİT'de bulunan Bilgisayar İşletmenliği Kadrosuna Naklen Geçiş Yapabilir mi ( ACİİİİİİLLLL)

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