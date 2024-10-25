Uzun süreli sağlık raporu hakkında

arkadaşlar yönlendirmelerinize ihtiyacım var. rahatsızlığım sonucunda hastahaneden ALS teşhisi konuldu. şuan yıpranma ve polis kulu hariç 9 yıl 1 ay yıpranma ve polis okulu ile birlikte 11 yıl 11 ay hizmet sürem var. bu süreçte daha rahat çalışma fırsatı olur diye gih memurluğunu düşündüm. yalnız hastalığımın karşılığında durum bildirir raporunda hangi dilim verilecek bilemediğim için maaşsız emekli edilme tehlikesi doğabilirmi diye polis olarak kalmayı düşünüyorum.ayrıyeten gih yada polis olmak arasında rahatsızlığım nedeniyle görevimi ifa edemiyeceğim için yine rapor almam gerekecek, bu nedenle tedavim sürecince uzun süreli heyet raporları almayı düşündüm. teyide muhtaç edindiğim bilgilere göre hastalığın tehlike arz etmesine göre 12 yada 18 ay heyet raporu alınabildiğini, hastalığın devam etmesi durumunda tekrar 12 yada 18 ay rapor daha alınıp onunda akabinde dilim bildirir raporuna alınıp hastalığın iyileşme durumuna göre mesleğe devam etme yada kötüleşmesine istinaden malulen emekliliğe yönlendirildiği bilgisi var. Asıl sormam gereken konulara gelirsek. rapor süresinin 12 yada 18 ay olmasının kararını hangi mercii veriyor,anladığım kadarıyla 12 aylık yada 18 aylık tek sefer rapor alma diye bir durum yok, bunları 1 er 2şer aylık dilimler halinde alabiliyoruz, bu süreçte benim şahsi olarak ne yapmam gerekir? yıpranma payı ve polis okulu süreleri hizmet yılımdan sayılırmı? emniyet bu raporlar süresince 12 yada 18 ay dolmadan ve iyileşme gerçekleşmeden benden durum bildirir raporu isteyip emekliye sevk etme gibi bir tavır sergileyebilirmi? stresli bir dönemde geçtiğim için endişelerimi tam aktaramamış olabilirim, derdim hastalığım süresince tedavimle ilgilenebileyim ve Allah muhafaza etsin durum kötüye giderse 10 yıllık hizmetimi tamamlamadan maaşsız emekli edilmiyeyim. cevaplarınız için çok çok teşekkür ederim.