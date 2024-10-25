Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Ekim 2024 21:11
Saglik mazereti tayini ret

Arkadaşlar merhaba

Babamın saglik sorunları sebebi ile tayin talebim reddedildi.Şimdi bu durumda sozlesmemi feshedersem 1 yıl cezaya kaliyor muyum?

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