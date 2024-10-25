KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Ekim 2024 22:10
Merkezi atamada göz sorunu yüzünden sağlık taramasında takılır mıyım?

merhabalar

Ben mühendisim.

benim gözümde sorun var. gözlerimden birisi görmede baya sıkıntılı. KPSS'de atanırken sorun olmaz filan dediler o yüzden ekpss'ye girmedim. ilk girişim cahilliğime geldi valla şimdiki aklım olsa girerdim niye girmedim bilmiyorum aşırı pişmanım.

merlezi atamada sağlık taramasında takılma ihtimalim çok yüksek midir sizce? her kurum çok dikkat eder mi? mesela astımı olanlar Taşkömürü kurumuna giremiyor demişlerdi. Görmeden de kaybeder miyim ya?


isimsizkaldımki
Aday Memur
25 Ekim 2024 22:12

henüz ortada biş yok ama aklım başıma yeni geldi resmen...astım olayını duyunca korktum bi

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