Merkezi atamada göz sorunu yüzünden sağlık taramasında takılır mıyım?

merhabalar

Ben mühendisim.

benim gözümde sorun var. gözlerimden birisi görmede baya sıkıntılı. KPSS'de atanırken sorun olmaz filan dediler o yüzden ekpss'ye girmedim. ilk girişim cahilliğime geldi valla şimdiki aklım olsa girerdim niye girmedim bilmiyorum aşırı pişmanım.

merlezi atamada sağlık taramasında takılma ihtimalim çok yüksek midir sizce? her kurum çok dikkat eder mi? mesela astımı olanlar Taşkömürü kurumuna giremiyor demişlerdi. Görmeden de kaybeder miyim ya?