Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Ekim 2024 22:42
İdari soruşturma konusunda uzman avukat...

Merhaba arkadaşlar malum konudan soruşturma geçiriyorum tavsiye edebileceğiniz idari konuda uzman bir avukat varmı... gerçekten yardımcı olabilecek gözünü para bürümemiş...

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