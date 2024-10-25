Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


25 Ekim 2024 22:44
Görev Değişikliği

Merhabalar ben belediyeye bağlı bir kurumda (sular idaresi) elektrik mühendisi olarak 2 hafta önce göreve başladım. Şuan sözleşmeli olarak çalışmaktayım herhangi bir memuriyet söz konusu değil. Fakat aynı zamanda insan kaynakları yönetimi önlisans ve işletme yönetimi yüksek lisans diplomam bulunmakta. Sormak istediğim diğer bölümlerimi kullanarak aynı kurumun bünyesinde insan kaynakları personeli olarak geçiş sağlayabilir miyim? Teknik bir iş yapmaktansa idari bir kadroda olmayı istiyorum. Bu geçiş mümkün müdür? Kolay mıdır zor mudur? Sözleşmeliyken mi yapmalıyım memur olunca mı?

Şimdiden teşekkürler.

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