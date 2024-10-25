Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Ekim 2024 22:59
Acil lütfen

30 saat okulumda dersim var evde eğitim haftada 3 saat toplamda 33 saat oluyor evde eğitim 3 saatin ek dersini alabilir miyim?


fenogretmeniyim
Şube Müdürü
25 Ekim 2024 23:14

kadroluysanız alırsınız. 40 saate kadar yolu var. sadece haftaiçi okulda en fazla 30 saat alabilirsiniz. 30 dan fazlasını alamazsınız ama dyk özel eğitim gibi fazlalıklarla 40a kadar çıkarabilirsiniz

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