KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Ekim 2024 23:59
zabıta olup sonradan merkezi atama denemek
arkadaşlar merhaba bir belediyede zabitaliga girince puanımız yanar mı merkezi atama deneyemez miyiz veya bekleme süresi vs var mıdır bilen birisi açıklarsa sevinirim

OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
26 Ekim 2024 00:47

merkezi atanmada atanmadığın sürece denersin diye biliyorum.Bazı dış alımlar ilk defa atanmak sureti istiyor tabiki.


suigeneris0007
Aday Memur
26 Ekim 2024 00:48
mesela ben bugün girdim zabıta oldum aralik ayındaki merkezi atamaya basvurup atanabilir miyim

the back of furkan
Şef
26 Ekim 2024 00:50

atanırsın


suigeneris0007
Aday Memur
26 Ekim 2024 00:53
kesin bilgi mıdır hocam sonradan puan buhar olmasın :D
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