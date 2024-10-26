Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


26 Ekim 2024 00:04
Turnitin

selamlar, ya bunların bir iletişim e postası yok mu (bulamadım da)

iletişim kurmak istememin nedeni dergiye makale göndermek istiyorum ancak bunun için de sanıyorum üye olmam gerekli.

ben de tübitaka proje sunup üye olmayı düşündüm ancak dediğim gibi bir iletişim e postası göremedim.

yardımcı olursanız sevinirim.

teşekkürler

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