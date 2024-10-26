Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Ekim 2024 00:24
Mazeret ataması iptal

Mazeret atamasiyla farkli ile ataip goreve baslayan biri norm fazlasi oldugu icin atama karanamesini iptal ettirip eski iline ve okuluna geri gidebilir mi?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
26 Ekim 2024 00:52

Tabi olur neden olmasın:) branşın ne cok merak ettim

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