Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Ekim 2024 10:37
Emniyette gihe geçme
Gih memuru olan varmı? şu anki güncel maaşı ne kadar ?nerelerde çalışıyorlar ? dezavantajları varmı?

Shadow68
26 Ekim 2024 12:51
bekar yeni başlayan maaş 41.5

Efe İlbey
26 Ekim 2024 14:05
bayağı fark varmış 13 yıllık polis memuru olarak gihe geçince sıfırdan başlamış gibi mi maaş ve emeklilik düzenlemesi yapılıyor şefim
Shadow68, 1 saat önce
bekar yeni başlayan maaş 41.5
Toplam 2 mesaj

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