KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Ekim 2024 11:07
belediye avukatlığından kamuya geçiş
Belediye avukatlığından kamuya geçen var mı veya böyle bir istisna var mı? bir yıl şartı gibi bir şey duymuştum.

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