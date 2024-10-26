KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Ekim 2024 11:13
Üniversitede memur olmak?

Arkadaşlar kafama takılan bir konu var size danışmak istedim. Benim ikametgahım İstanbul da ve diyelim ki ben burada bir üniversiteye atandım. Fakat malumunuz İstanbul içi trafik falan derken yol 2 saati bulabiliyor. Üniversitenin farklı yakalarda yerleşkesi varsa benim bulunduğum yakada işe başlama imkanım var mı? Böyle bir talepte bulunabilir miyim?


izm1
Aday Memur
26 Ekim 2024 11:39

şöyle söyleyeyim


izm1
Aday Memur
26 Ekim 2024 11:43

örnek benim yaptığım sözleşmede üniversitenin tüm birimlerinde çalışmayı en baştan kabul ettiğim için, 13/B ile istediği yere görevlendirebilir. bir yere verip sonradan değiştirebilir. çalıştığın birime göre ara ara yer değiştiren veya yıllarca sabit kalacak eleman olabilirsin. benim gördüğüm kadarıyla böyle. en baştan işe girerken her yerinde çalışmayı kabul ediyorsun. tabi sen dilekçe ile belli yerlerde çalışmayı talep edebilirsin ancak tamamen amirlere kalmış.

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