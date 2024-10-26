Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Ekim 2024 12:48
Mülakatta Eşimin Hakkı Yendi

Eşim kpss?den yeterli puanı alarak atama kontenjanına yerleşti. Ancak mülakatta çoğunluğa 5-8 puan fazla verilirken eşime 3 puan verildi ve ataması imkansızlaştı.

Mülakatta toplam üç soru yöneltildi ve birinci sorusu olan bilgi sorusunu doğru bildi, ikinci soru yorum sorusuydu üçüncüsü ise ders planı hazırlama.

Daha önceden yıllarca ücretli öğretmenlik yaptı, onlarca kez ders planı sorusu için beraber çalışma yaptık?

Eşim o gün kendisiyle aynı komisyonda mülakata 8 kişiden üçüyle iletişim kurdu ve o üç kişiye de düşük puan vermişler, kısacası komisyondaki şube müdürlerinin düşük puan verme kastı olduğu açık. Ne olacak bizim geleceğimiz ? Maddi olarak zaten çöküş halindeydik son umudumuzu da şube müdürlerinin egoları bitirdi. Artık hiçbir şeye bağlılığım kalmadı, hakkımız haram olsun?


lutt
Şube Müdürü
26 Ekim 2024 12:51

Maalesef sıralamalar yok, düşünün sıralama sınavı olan ve tercihlerde sıralama gerektiren bir ölçme değerlendirme uygulamasında, sıralama sonuçları açıklanmıyor.


Zafer Yılmaz Güneyi
Aday Memur
26 Ekim 2024 13:00

Hocam eşinizin kpss puanı, sıralaması ve branşı neydi?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
26 Ekim 2024 13:02

Öyle yada böyle akp zulmüyle herkes tanışacak. Hâlâ tanışmayan varsa sırasını beklesin.

Yandaş veya muhalif farketmez, kötüler herkes için kötüdür.

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