Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Ekim 2024 13:04
Eş durumu ataması

Bir defaya mahsus eşine (kadına) tabi olma durumu doğru mudur ve bunun süresi var mı yani ilk evlendiğin zaman mı olur sadece? Atıyorum ben tayine geldim eşimde el durumu yapıp yanıma geldi daha sonra eşim başka bir yere tayin istese bende eş durumundan (kadına tabii olarak) gidebiliyor muyum bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.


Mazikalbimdeyaradir
Memur
26 Ekim 2024 13:57

İlk atamada 1 kereye mahsus yönetmelik açık

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