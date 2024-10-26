KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Ekim 2024 16:21
sözleşmeli memur merkezi atama
üniversitelerin sözleşmeli kadrolarına girdikten sonra merkezi atamlara başvurabiliyor muyuz

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