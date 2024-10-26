Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Ekim 2024 17:22
Ücretli öğretmenlik ve uzman öğretmenlik

Iyi günler arkadaşlar ben 2012 yılında 3 hafta ücretli öğretmenlik yaptım yerime alan değişikliğinden kadrolu biri gelince ayrılmak zorunda kaldım

2013 yılında da yine ücretli öğretmenliğe başladım 3 hafta yaptım bu sefer de eş durumu atamasıyla yerime kadrolu geldi ayrılmak zorunda kaldım

Sonraki yıl ben de atandım bu süreler kısa olduğu için puan açısından önemsemedim ve hizmet birleştirme yapmadım

Şimdi ise ücretli öğretmenlik süresinin uzmanlığa sayılacağı açıklandı ve benim 10 yılı doldurmama şu an 2 ay var yani o önemsemediğim günler şimdi çok önemli

Acaba geçmişe yönelik birleştirme yapabilir miyim. O zamanlardan elimde bir belge falan yok nasıl bir yol izlemem lazım bu işler nasıl oluyor bilgisi olan var mı acaba?

Çok Yazılan Konular

Müdürün borsa, sosyal medya ile ilgilenmesiİlçe milli eğitim müdüründen uyarı cezası aldım: yardım ve görüşlerinizUzman ve başöğretmenlik te askerlik süresinin sayilmamasiUzman öğretmenlik başka bahara kaldi...Bakan Tekin duyurdu: 11-15 Kasım 2024 Ara Tatil Semineri online yapılacak.Ara tatil seminerleri Online olsun.Maaşımla sadece ve sadece bir adet takım elbise alabilmekteyim, ne yapmalı?2 ay üst üste hafta sonu pansiyon nöbeti gelmesi normal bir durum mu?MEB maaşla ödüllendirme hkKasım 2024 Norm Fazlası Ataması

Sözlük

mesut türk 1 sisifos'un cezası 3 güne bir tespit bırak 2 esir maddesi 1 Domatesi ilk kim buldu? 1 ülkemdeki terörün bitmeme nedeni 1 el iyisi 1 lupus 1 kleopatra damarı 1 Yalnız kalmak istemekte bir ihtiyaçtır. 1

Son Haberler

Microsoft, Gazze'de ölenler için için sessiz protesto düzenleyen iki çalışanını işten çıkardıMİT'ten PKK'ya TUSAŞ Harekatı28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü olacak?Erdoğan: Terörün olmadığı bir Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğizDenizli'deki orman yangını üçüncü gününde

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle