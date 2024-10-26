Ücretli öğretmenlik ve uzman öğretmenlik

Iyi günler arkadaşlar ben 2012 yılında 3 hafta ücretli öğretmenlik yaptım yerime alan değişikliğinden kadrolu biri gelince ayrılmak zorunda kaldım

2013 yılında da yine ücretli öğretmenliğe başladım 3 hafta yaptım bu sefer de eş durumu atamasıyla yerime kadrolu geldi ayrılmak zorunda kaldım

Sonraki yıl ben de atandım bu süreler kısa olduğu için puan açısından önemsemedim ve hizmet birleştirme yapmadım

Şimdi ise ücretli öğretmenlik süresinin uzmanlığa sayılacağı açıklandı ve benim 10 yılı doldurmama şu an 2 ay var yani o önemsemediğim günler şimdi çok önemli

Acaba geçmişe yönelik birleştirme yapabilir miyim. O zamanlardan elimde bir belge falan yok nasıl bir yol izlemem lazım bu işler nasıl oluyor bilgisi olan var mı acaba?