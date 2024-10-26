Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Ekim 2024 17:32
Milli eğitim akademisi??

Arkadaşlar selamlar herkese. Ben bir devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda çalışırken öğretmenlik okudum. Ben bu şekilde akademiye girebiliyor muyum yoksa istifa etmem mi gerekecek bilgisi olan var mı?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
26 Ekim 2024 17:39

Önce ogretmen olmak için girilen kpss.ye gireceksiniz, mülakatı geçeceksiniz. Siralamada atanabilir bir sıraniz olacak. Atanacaksiniz,

Akademi ondan sonra.

Onu da gecersen ogretmen oluyorsun.

Millet Vekili olmaya calissan daha kolay bence. Hic bir kriter yok. Her ortamda, sosyal medyada padişahım çok yasa diyerek başlayabilirsiniz.


dimple srk
Aday Memur
26 Ekim 2024 17:50

Kpss ye girdim, sadece hem memur olarak çalışıp hem akademide eğitim alabiliyor muyum acaba diye merak ediyorum. Okulu da bu şekilde okudum da

Sevdim-Seni, 3 saat önce

Önce ogretmen olmak için girilen kpss.ye gireceksiniz, mülakatı geçeceksiniz. Siralamada atanabilir bir sıraniz olacak. Atanacaksiniz,

Akademi ondan sonra.

Onu da gecersen ogretmen oluyorsun.

Millet Vekili olmaya calissan daha kolay bence. Hic bir kriter yok. Her ortamda, sosyal medyada padişahım çok yasa diyerek başlayabilirsiniz.


djkralmali
Şube Müdürü
26 Ekim 2024 18:05

maalesef sadece okuyup lisans diploması ile akademiye giremezsiniz.

aslında akademiye girmek

kpss ye gireceksiniz sonra mulakata gireceksiniz atama puanınız hesaplanacak eğer o sene alanınızdan kaç öğretmen alınacaksa o kontenjandaysanız akademiye alınacaksınız.

yani aslında akademiye girmeniz için o branştan atanıyor olmanız gerekir.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
26 Ekim 2024 18:35

akademi formasyon almak gibi birşey değil.

iş alındıktan sonra acemi birliği eğitimi, stajlık dönemi, deneme dönemi gibi birşey.


matemkogr
Daire Başkanı
26 Ekim 2024 18:38

Henüz net değil tahmini konuşuyorum..

Eğitimler muhtemelen gündüz mesai saatlerinde yapılır ve Türkiyenin belli başlı illerinde yüz yüze olur. Belki bir kısmı online yapılabilir. O yüzden hem çalışıp hem akademiye devam etmeniz pek olası görünmüyor ve Eğitim sürecinde eğitim alan öğretmen adaylarının SGK statüsü ne olacak belli değil. Yani bir kurumda hali hazırda kadrolu çalışırken MEB ile sözleşme yapılamayabilir.

dimple srk, 2 saat önce

Kpss ye girdim, sadece hem memur olarak çalışıp hem akademide eğitim alabiliyor muyum acaba diye merak ediyorum. Okulu da bu şekilde okudum da


lutt
Şube Müdürü
26 Ekim 2024 19:26

yüz yüze eğitim

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