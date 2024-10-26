Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Ekim 2024 18:15
Teşkilatımızın İtibarini Koruyalım

Kıymetli arkadaşlar, son zamanlarda gerek sosyal medyada, gerek gerçek hayatta polis teşkilatımızla ilgili olumsuz intibalar gündeme geliyor sizlerin de bildiği üzere. Neymiş efendim, polis maaşı birçok mesleğin gerisinde kalmış güvenlikle aynı maaşı alıyormuşuz, zabıta bizden fazla alıyormuş. Tamam gerçek bu olabilir belki de ama topluma bunu yansıtmamamız lazım. Dememiz lazım ki devletimiz polisinin calistiginin karşılığını fazlasıyla veriyor Allah devletimize zeval vermesin. Kol kırılır yen içinde kalır demişler, lütfen teşkilatımız hakkında ki olumsuz şeyleri dışarıya karşı yansıtmayalım ki toplum nezdinde itibarımıza zeval gelmesin

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