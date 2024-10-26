Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Ekim 2024 19:00
kendi isteğimle sözleşme yenilememe
merhaba, bir kurumda sözleşmeli öğretmenlik yapıyorum kasım sonunda çalıştığım kuruma sözleşme yenilemeyeceğimi bildirirsem meb'e öğretmen olarak atanmam halinde göreve başlayabilir miyim

Legolaskaracı
Memur
26 Ekim 2024 19:55
n
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