Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Ekim 2024 20:33
2016 ekim sözleşmeli atama ile atananlardan 8 yıla 1 Kademe alan varmı

2016 ekim sözleşmeli atama ile atananlardan 8 yıla 1 Kademe alan varmı ? deneyimlerini paylaşan meslektaşlarıma teşekkür ederim.


fen-25
Memur
26 Ekim 2024 22:42

hocam ilceye bir sorun.ben aralıkta atanıp şubatta almıştım.ilce toplu olarak şubatta yapıyoruz demişti.okulunuza diyin onlar ilceye bir sorsun hocam.

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